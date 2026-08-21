Trafic cu furaje între Franța și Elveția din cauza secetei. ”Vedem zeci de camioane care se îndreaptă spre partea elvețiană”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 15:44

Seceta, care generează epuizarea stocurilor de furaje pentru animale, alimentează comerțul ilegal cu nutrețuri între Franța și Elveția. Fermierii elvețieni, care beneficiază de o putere de cumpărare mai mare, se deplasează în Franța pentru a-și procura furajele necesare, a denunțat vineri sindicatul francez al fermierilor FDSEA, transmite AFP.

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