Trafic cu furaje între Franța și Elveția din cauza secetei. ”Vedem zeci de camioane care se îndreaptă spre partea elvețiană”

Seceta, care generează epuizarea stocurilor de furaje pentru animale, alimentează comerțul ilegal cu nutrețuri între Franța și Elveția. Fermierii elvețieni, care beneficiază de o putere de cumpărare mai mare, se deplasează în Franța pentru a-și procura furajele necesare, a denunțat vineri sindicatul francez al fermierilor FDSEA, transmite AFP.
Fermierii elvețieni cumpără furaje din Franța la prețuri record
”Este ceva ce denunțăm de trei săptămâni: fermierii elvețieni trec granița pentru a cumpăra stocuri de furaje în Franța fără a face declarațiile necesare.(...) Vedem zeci și zeci de camioane care se îndreaptă spre partea elvețiană”, a declarat, pentru AFP, Florent Dornier, președintele filialei din Doubs a sindicatului FDSEA.
Întrucât Elveția nu face parte din piața unică europeană, exporturile destinate acestei țări trebuie declarate la vamă și trebuie să treacă prin punctele de trecere a frontierei păzite de ambele țări.
Însă, într-un moment în care prețul fânului, care fluctuează de obicei în jurul a 150 de euro pe tonă, a depășit 170 de euro din cauza secetei, cumpărătorii elvețieni sunt dispuși să plătească 220 sau 230 de euro, potrivit lui Dornier, care se teme de o penurie care va avea un impact negativ asupra crescătorilor locali de animale. „Vorbim despre prețuri exorbitante, inaccesibile fermierilor francezi”, subliniază Dornier.
Transporturi ilegale și risc de penurie în Franța
Potrivit postului de televiziune France 3, un fermier elvețian a fost interceptat luni pe un mic drum de țară din orașul de frontieră Les Fourgs, cu un transport ilegal de „mai multe tone de furaje”. Citând biroul vamal regional din Besançon, postul de televiziune precizează că fermierul contravenient a trebuit să plătească o amendă, care poate ajunge la 3.700 de euro, și să-și revândă încărcătura în Franța.
Inspecțiile efectuate ”au condus la descoperirea mai multor transporturi de furaje și paie care nu respectau reglementările de export”, a recunoscut prefectura Doubs într-un e-mail către AFP. Serviciile statului vorbesc de ”inițiative individuale frauduloase, deși până în prezent nu s-a demonstrat existența unui trafic organizat”.
Seceta, care a pârjolit iarba păscută de obicei de animale, i-a determinat pe fermieri să-și hrănească animalele cu furaje depozitate în mod obișnuit pentru iarnă, de unde și riscul de penurie.
”Ne consumăm stocurile de furaje de o lună și jumătate. Dacă acest lucru continuă, până la sfârșitul lunii ianuarie nu va mai rămâne fân în hambare”, a avertizat Dornier.
Ca răspuns la secetă, Guvernul elvețian a anunțat la începutul lunii august o suspendare a taxelor vamale la importurile de porumb pentru furaje.