Printre echipamentele furnizate de UE se numără 300.000 de costume de protecţie specializate, 5.600 de litri de substanţe de decontaminare şi 850 de echipamente pentru operaţiuni de decontaminare. Întrucât spitalele din Ucraina au nevoie urgentă de echipamente medicale, UE donează, de asemenea, monitoare pentru pacienţi, pompe de perfuzie şi aparate pentru respiraţie artificială, precum şi echipamente de protecţie pentru personalul medical, cum ar fi măşti şi halate.



Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a declarat: ''Războiul nejustificat pornit de Rusia şi atacurile asupra unităţilor de asistenţă medicală afectează puternic sistemul de sănătate din Ucraina. În ultimele patru luni am lucrat în permanenţă pentru a asigura o reacţie rapidă a UE la solicitările Ucrainei de echipamente specifice şi de materiale umanitare. 30 de ţări au donat deja echipamente Ucrainei prin intermediul mecanismului de protecţie civilă al UE, dar, având în vedere nevoile medicale imense cauzate de războiul în curs, am mobilizat rezervele strategice rescEU. Sunt în drum spre Ucraina echipamente medicale şi echipamente adaptate situaţiilor de urgenţă chimică, biologică sau nucleară. Spitalele şi personalul medical din Ucraina lucrează sub o presiune imensă şi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a le pune la dispoziţie instrumentele necesare pentru a salva vieţi''.



Centrul de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă al UE se află în contact permanent cu autorităţile ucrainene pentru a oferi asistenţă suplimentară pe baza nevoilor specifice indicate de Ucraina.



În urma activării mecanismului de protecţie civilă al UE, rescEU oferă un nivel suplimentar de protecţie şi asigură un răspuns mai rapid şi mai cuprinzător la dezastre. Rezerva rescEU este finanţată în proporţie de 100 % de UE, iar Comisia Europeană menţine, în strânsă cooperare cu ţara care găzduieşte rezerva, controlul asupra funcţionării acesteia. În caz de urgenţă, rezerva rescEU oferă asistenţă tuturor statelor membre ale UE şi statelor participante la mecanism şi poate fi implementată, de asemenea, în ţările vecine ale UE.



Pentru a îmbunătăţi pregătirea şi răspunsul UE la riscurile pe care le reprezintă, pentru sănătatea publică, ameninţările chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), Comisia dezvoltă rezerve strategice de capacităţi de răspuns prin intermediul mecanismului de protecţie civilă al UE. Printre acestea se numără stocuri care includ produse şi echipamente medicale şi pentru incidente CBRN.