În Ucraina, Rusia nu foloseşte doar tancuri şi tunuri vechi, din epoca sovietică, ci îşi aruncă în luptă şi cele mai bune arme, după cum dezvăluie britanicii. „Cel puţin din iunie 2022, Forţele Aerospaţiale Ruse (VKS) au folosit aproape sigur Su-57 Felon pentru a efectua misiuni împotriva Ucrainei”, a transmis Ministerul Apărării de la Londra.

Suhoi Felon este cel mai modern avion de vânătoare supersonic de generaţia a cincea din Rusia, care foloseşte tehnologie stealth (nereperabil de radare) şi o avionică foarte avansată.

Avionul de luptă, care a efectuat primul zbor în 2010 şi a intrat oficial în serviciu în 2020, nu ar fi zburat direct deasupra teritoriului ucrainean. „Aceste misiuni au fost probabil limitate la lansarea de rachete aer-sol sau aer-aer cu rază lungă de acţiune, în Ucraina, de pe teritoriul rusesc”, au spus britanicii.

De ce le frică rușilor să-l trimită pe front

Explicaţia pentru care avionul ultramodern a rămas cantonat la teritoriul rusesc este că ruşii n-ar vrea să rişte nimic. „Prioritatea Rusiei este cel mai probabil să evite daunele de reputaţie, reducerea perspectivelor de export şi compromiterea tehnologiei sensibile care ar rezulta din pierderea lui Felon în Ucraina”, consideră ministerul britanic.

Această precauţie a fost observată în general în rândul aviatorilor ruşi încă de la începutul războiului. În februarie 2022, primele lovituri nu au permis Moscovei să distrugă flota aviaţiei ucrainene, deşi era veche şi slab aprovizionată, şi mai ales întregul sistem de apărare antiaeriană al Kievului, care se bazează în continuare pe sisteme de origine sovietică, precum S-300 sau Buk, la care se adaugă numeroase rachete occidentale cu rază scurtă de acţiune, cum ar fi Stinger-ul american. În ciuda superiorităţii lor aeriene copleşitoare, ruşii nu au obţinut controlul spaţiului aerian, iar avioanele lor de luptă nu se aventurează prea adânc în Ucraina.

Folosirea Su-57 se înscrie în această logică. „Acest lucru este simptomatic pentru aversiunea persistentă a Rusiei faţă de risc în utilizarea forţei sale aeriene”, notează britanicii.

Cu siguranţă, ruşii folosesc pe scară largă vechile şi robustele lor avioane de atac la sol Su-25 pe linia frontului, dar nu fără riscuri. Site-ul Oryx a numărat 25 de avioane Suhoi de acest tip distruse, în comparaţie cu cele aproximativ 200 aflate în serviciu.

Distrugerea unui Su-57 ar avea însă un impact politic complet diferit, mai ales că VKS are doar 10 de avioane de vânătoare de generaţia a cincea.

Rușii laudă capacitățile avionului de ultimă generație

"Imagini recente arată cinci avioane Felon sunt staţionate la baza aeriană Ahtubinsk, care găzduieşte centrul de testare a zborurilor 929. Întrucât aceasta este singura bază cunoscută a aparatelor Felon, aceste avioane au fost probabil implicate în operaţiuni împotriva Ucrainei", este concluzia serviciilor secrete britanice, care publică o imagine captată de un satelit comercial şi datată 25 decembrie.

Site-ul specializat The War Zone pune însă la îndoială raţionamentul. „Ahtubinsk nu este singura bază cunoscută a avioanelor Felon şi, chiar dacă ar fi fost, nu ar fi o dovadă că Su-57 a fost folosit în mod operaţional în războiul din Ucraina”, scrie The War Zone. „Dacă Felon a fost folosit în luptă, Ministerul britanic al Apărării are cu siguranţă dovezi mult mai convingătoare decât a spus public până acum. O altă bază aeriană rusă, la Lipeţk, găzduieşte, de asemenea, exemplare de Su-57”, a precizat site-ul.

Ideea că Su-57 ar putea fi folosit în Ucraina nu este nouă. Citând o „sursă anonimă din industria de apărare”, agenţia de presă rusă TASS a afirmat în luna mai că „utilizarea de avioane Su-57 în Ucraina a început la două-trei săptămâni după debutul operaţiunii speciale”. Iar în octombrie, generalul Serghei Surovikin, comandantul operaţiunii ruse din Ucraina, s-a referit şi el la Felon, explicând că aeronava, care „dispune de o gamă largă de arme, rezolvă la fiecare ieşire sarcini multiple de distrugere a ţintelor aeriene şi terestre”.

Avionul de vânătoare rus a fost deja folosit în mod limitat în Siria, în 2018.

Avion de generaţia a cincea, Felon are capacitatea de a fi mai greu de depistat de radare, în comparaţie cu predecesorii săi, chiar dacă invizibilitatea aeronavelor este o calitate mai puţin căutată de ruşi, spre deosebire de americani, care au avioanele de luptă F-22 şi F-35. În schimb, ruşii mizează pe manevrabilitatea aeronavelor lor.

Comandă, Control, Comunicaţii - o slăbiciune acută a armatei ruse

Su-57 ar avea, de asemenea, un sistem de „conexiune la date tactice” care i-ar permite - cel puţin pe hârtie - să interacţioneze şi să se coordoneze cu alte aeronave sau echipamente militare. „Acest lucru ar putea ajuta la furnizarea de informaţii şi la sprijinirea altor operaţiuni în timp real”, comentează The War Zone. Cu toate acestea, după cum s-a văzut încă de la începutul războiului, aşa-numita tripletă C - Comandă, Control, Comunicaţii - reprezintă o slăbiciune acută a armatei ruse.

Avionul de vânătoare poate fi înzestrat cu arme aer-sol sau aer-aer cu rază lungă de acţiune, care pot fi utile pentru angajarea lui de pe teritoriul rusesc. Un pilot ucrainean de MiG-29 citat de presa americană, de exemplu, s-a referit la racheta aer-aer R-37M cu o rază de acţiune de 200 de kilometri, pe care a descris-o ca fiind o armă „al naibii de periculoasă”.

Racheta de croazieră invizibilă Kh-69 ar putea fi, de asemenea, utilă ruşilor pentru lovituri de precizie, în condiţiile în care Moscova se străduieşte să îşi refacă stocul de rachete pentru a-şi continua campaniile de bombardament în adâncimea teritoriului ucrainean.

Cu toate acestea, utilizarea Su-57 „cu greu este de natură să schimbe jocul” în războiul din Ucraina, notează The War Zone, chiar dacă „desfăşurarea sa în luptă, fie şi ca experiment, le-ar putea oferi ruşilor rezultate foarte valoroase în ceea ce priveşte evaluarea performanţelor aeronavei”.

Numărul mic de aeronave, care pot fi numărat pe degetele de la o mână, şi conservatorismul comandanţilor ruşi în privinţa utilizării acestora fac puţin probabil ca situaţia să se schimbe pe termen scurt, este concluzia The War Zone.

Rusia a comandat 76 de Su-57, dar acestea urmează să fie livrate până în 2028.



Întrebarea principală este însă alta: dincolo de vârful de lance reprezentat de câteva avioane Felon, va putea Rusia să îşi angajeze în continuare forţa aeriană?

VKS dispune de aproximativ 200 de avioane de luptă Su-30 şi Su-35, avioane moderne derivate din vechile Su-27 sovietice. Iar zecile de bombardiere ruseşti, ameninţate de aviaţia antiaeriană ucraineană, trag cu rachete de la distanţă, fără a putea lansa direct bombe pe solul ucrainean.

Mai mult decât Su-57 în sine, implicarea sporită a acestor mijloace aeriene ruseşti va fi una dintre provocările majore pentru ucraineni în 2023, conchide „Le Figaro”.