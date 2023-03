Pentagonul intenţionează să grăbească livrarea către Ucraina a celor 31 de tancuri M1 Abrams promise pentru a o ajuta în războiul cu Rusia, dar pentru ca tancurile să poată fi transferate Kievului anul acesta soluţia găsită este de a se opta pentru tancuri din modelul mai vechi M1-A1, în locul modelului mai avansat prevăzut iniţial M1-A2, au declarat marţi surse militare americane agenţiei Reuters şi postului CNN.



În cazul tancurilor Abrams M1-A2, livrarea acestora ar putea dura un an sau chiar mai mult, întrucât ar necesita fabricarea unora noi sau modernizarea altora din stocul existent, iar în plus faţă de aceasta complexitatea sistemelor ar necesita o instruire mai aprofundată a militarilor ucraineni. De pildă, M1-A2 este echipat cu un sistem digital de ochire, care este mai performant, dar în acelaşi timp necesită mai multă instruire pentru operare şi întreţinere.



Noul plan de a opta pentru tancuri mai vechi din modelul Abrams M1-A1 ar putea avansa cu circa un an livrarea lor, potrivit unui consilier din Congresul american.



Un purtător de cuvânt al Pentagonului a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect, mai ales că Washingtonul nici nu a menţionat un termen pentru livrarea tancurilor.



Nici purtătorul de cuvânt al Casei Albe pe teme de securitate naţională, John Kirby, nu a comentat, dar a confirmat că "există unele schimbări care ar putea grăbi procesul".



Având în vedere complicaţiile logistice şi de mentenanţă pe care le implică operarea tancurilor Abrams, Washingtonul respinsese iniţial solicitările Kievului şi ale aliaţilor europeni de a pune la dispoziţia armatei ucrainene astfel de tancuri, dar în cele din urmă a acceptat transferul a 31 de tancuri pentru ca Germania la rândul ei să ofere Ucrainei tancuri Leopard 2 sau să autorizeze alte state ce deţin tancuri de acest tip să le ofere Kievului.