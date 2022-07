În fiecare zi, inamicul bombardează orașul cu diverse arme, toate rețelele tehnice au fost deja întrerupte. Oamenii care stau acolo gătesc pe foc de lemne făcut pe grătare și locuiesc în subsoluri.

Între Zaporizhzhia și Gulyaipol sunt puțin mai mult de o sută de kilometri, dar în condiții de război acest traseu este mai lung și poți ajunge doar prin regiunea Dnipropetrovsk și însoțit de militari.

„Dacă auzim inamicul, căutăm locuri unde să ne ascundem de bombardamente. Lucrăm rapid și cu atenție”, spune un soldat al Brigăzii Separate de Apărare Teritorială Zaporizhia.

La intrarea în oraș se află „trofeul” armatei ucrainene - un tanc rusesc distrus BMP-3.

„Un astfel de echipament se află doar în serviciul Federației Ruse. A fost capturat în timpul ofensivei de la Gulyaipole. A fost doborât cu rachete Javelin. O singură lovitură a smuls turnul și a împrăștiat personalul și toată muniția care se afla acolo. Când acest tanc a fost doborât, au oprit înaintarea coloanei inamice care se deplasează în direcția Gulyaipol”, spune soldatul.

Apropiindu-ne de oraș, îl sunăm pe șeful comunității teritoriale a orașului Gulyaipil, Serhiy Yarmak, și îl întrebăm cum este situația.

Serhiy Yarmak șeful comunității teritoriale a orașului Gulyaipil

„

Străzi goale, clădiri sparte, un monument al lui Nestor Makhno ascuns sub saci de nisip

În apropierea intrărilor se află lemne de foc, grătare improvizate pe care localnicii gătesc mâncare. O femeie iese din subsol.

„Am fiert cartofi noi la cină, iar acum apa se încălzește ca să mă spăl pe cap. Salvatorii aduc apă o dată la patru zile. Colectăm cât putem căra... Vrei să auzi cât de rău trăim? Cât de înfricoșător e aici? Nu vreau să spun nimic. Vedeți singuri”, spune femeia și coboară la subsol.

La casa de alături, un bărbat pune un ceainic pe aragazul convențional. Bărbatul a suferit un accident vascular cerebral și încă nu a „învățat” să vorbească, dar nu a renunțat la comunicare. Așa că arată subsolul, care a devenit un adăpost anti-bombă pentru el.

„Când bombardează, eu cobor aici – în apartament. Avem totul, în afară de viață”, spune el.

Bărbatul este întrebat dacă vrea să părăsească orașul, tace o vreme, iar apoi spune: „Nu vreau să merg nicăieri”.

Într-o altă casă, două femei - Olga și Lydia - stau pe verandă.

„Nu avem apă, electricitate sau gaz. Sunt lumânări”, spun ele și sunt de acord să-și arate adăpostul antiaerian.

„Nu poți intra acolo fără o lumânare sau o lanternă. Dar nu auzim împușcături, aici venim noaptea. Avem aici „locuri premium”... Am mai rămas trei. Acesta este dormitorul nostru. Am promis că îi vom accepta pe toți cei care vor veni la noi aici”, spun femeile.

Ele oboară la subsol seara, la opt sau nouă, dacă nu se trage. Dacă începe bombardamentele, atunci mai devreme - la 19.00.

"Sunteți prieteni?" - sunt întrebate femeile.

„Războiul ne-a adus împreună. Olya locuiește într-o casă bombardată, iar eu locuiesc în aceasta. Nu avem încotro, pensia este de 2.800 grivne, în Ola, fiul cu handicap primește 2.000. Câți bani să am ca sa pot să închiriez un apartament în Zaporizhzhia? Am umplut o jumătate de cilindru de gaz, am scăpat 500 de grivne fiecare - și putem mânca și găti. Și apoi a trebuit să cumpăr apă clocotită de 50 de grivne pentru a face ceai”.

Armata rusă a început bombardarea orașului pe 4 martie. Potrivit lui Serhiy Yarmak, primarul Gulyaipil, locuitorii își vor aminti pentru totdeauna această zi.

„Pe 4 martie a avut loc o încercare de a pune mâna pe Gulyaipole. Au fost împușcături, au venit cu tancuri, o parte din magazine și din case au fost bombardate, au avut loc și explozii. Așa cum se arată la televizor, așa s-a întâmplat și la Gulyaipol. Oamenii s-au speriat. Rușii au intrat în oraș doar la 200 - 300 de metri, iar apoi armata noastră i-a blocat, i-au învins și i-au respins. Spunem că „Arcul Makhnov” este un simbol al încrederii în victorie. Am venit cu acest nume împreună cu militarii și oamenii din Gulyaipil. Rușii numesc Gulyaipole „orașul rău”. A fost într-adevăr o interceptare a conversațiilor lor. Au cucerit orașul Pology în jumătate de zi, iar la Gulyaipole se chinuie de 4 luni. Gulyaipole este cheia armatei - trei regiuni sunt legate de noi. Dacă orașul nostru stă în picioare, atunci rezistă și Orykhiv, Zaporizhzhia și Dnipro”, spune primarul.

Serhiy Yarmak

În ciuda faptului că rușii bombardeaza zilnic Gulyaipole, Yarmak a refuzat să controleze orașul de la distanță. Călătorește la Zaporizhzhia doar pentru afaceri, pentru că „războiul este război, iar birocrația nu a mers nicăieri”.

Înainte de începerea războiului, în comunitatea Gulyaipil (care include 33 de așezări) locuiau aproximativ 20.000 de oameni. După cum spune primarul, la începutul invaziei, oamenii nu se grăbeau să părăsească orașul.

"Nu mai exista curent electric din martie, apa si gazul au disparut acum doua saptamani. Este o fantana intr-unul din sate, colectam apa si o livram la oameni: la apartamente, la privat, la spital. Lumina... nu este nimic de comentat. Cât despre gaz, buteliile de gaz lichefiat le realimentăm în regiunea Dnipropetrovsk. Acolo funcționează totul. În general, Pokrovske este singurul drum calm și sigur", spune primarul.

„Am un prieten militar. La ora 5 dimineața pe 24 februarie mă sună și îmi spune: „Seryoga, război”. . Cred că glumea? Mă uit la știri la serviciu și văd că sunt bombardate orașele”, spune primarul din Gulyaipol.

Forțele armate ale Ucrainei sunt în defensivă de câteva luni. Potrivit lui Yarmak, rușii nu trăgeau înainte în oraș, dar acum trag în centrul orașului Samisin.

"Nu sunt soldati acolo. Sunt doar oameni. Ei distrug in mod voit infrastructura civila a orasului. Va intrebati, cate case sunt in ruine? Mai bine spuneti cate case au mai ramas in general. Aparent, niciuna este nedeteriorată: undeva nu sunt ferestre, undeva nu e acoperiș, pereți, undeva nu este nimic.” , - adaugă interlocutorul.

Astăzi, aproximativ 70 de copii rămân în oraș, care locuiesc în subsoluri cu părinții.

„La începutul lunii aprilie luam oamenii la Zaporizhzhia. În acel moment, militarii noștri au recucerit mai multe sate și a început evacuarea. Ne-am înțeles cu Zaporizhzhia, ni s-au adus două autobuze mari. Trebuia să scoatem oamenii afară, dar exact când a început bombardarea Gulyaipolului, nu am putut părăsi nici orașul, nici satele. Există un singur drum - și bombardamentele sunt constante. Ne-am zis că se va mai liniști puțin - și apoi am plecat. Și aici luăm oameni, printre ei copii, și apoi începe bombardamentul. Au zburat literalmente pe deasupra capului proiectile. Înăuntru sunt mulți oameni în autobuze și i-am scos din acele sate care erau ocupate, iar aici s-a bombardat totul. Slavă Domnului, au plecat", spune primarul.

În timpul războiului, 23 de civili au murit în oraș din cauza bombardamentelor, iar alți aproximativ 16 au fost răniți.

Dacă nu ar fi fost război, la 1 septembrie s-ar fi deschis o nouă școală la Gulyaipol, pentru care au câștigat un grant de 46 de milioane de grivne.

„O rachetă a aterizat în mijlocul școlii, a distrus de tot acoperișul. Doar pereții sunt în picioare – și nimic altceva. Dacă nu ar fi război, am avea o grădiniță, pentru care am cheltuit 20 de milioane de grivne , parcul ar fi trebuit sa fie misto. In general, este greu sa recunoastem orasul, pentru că este pus la pământ. Nici nu stiu de cati bani este nevoie pentru a readuce orasul macar la nivelul anterior invaziei. Înainte de război, eram printre cele mai bune cinci comunităţi din regiune", spune primarul.

În timpul conversației, el cere de mai multe ori să mulțumească voluntarilor care aduc alimente și medicamente în oraș, salvatorilor, lucrătorilor de la utilități și medicilor care lucrează în ciuda bombardamentelor.

Serhiy Yarmak dă asigurări că astăzi este imposibil să readuci în oraș electricitatea și gazul, pentru că trupele ruse atacă non-stop, iar primarului îi este teamă să se gândească măcar la cum ar fi să trăiască fără singura fântână din care salvatorii și muncitorii de utilități colectează apă pentru populatie.

Oamenii s-au săturat de război, dar nimeni nu se așteaptă la o victorie rapidă.

Oamenii nu au de gând să-și „predea” locuințele ocupanților, chiar dacă sunt rupți de lume, fără gaz, lumină și electricitate, spun că „orașul rău” este gata să riposteze.

