Germania face ceea ce este ''necesar'' pentru a susţine Ucraina prin autorizarea livrării unor tancuri Leopard, dar doreşte să împiedice o "escaladare către un război între Rusia şi NATO", a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz, potrivit agenţiilor DPA şi AFP.



"Vom continua să urmărim acest principiu în viitor" şi "este singurul principiu care garantează securitatea Europei şi a Germaniei într-o chestiune atât de periculoasă", a explicat Scholz, adresându-se Bundestagului după ce guvernul său a aprobat transferul a 14 tancuri Leopard 2 către Ucraina şi a anunţat că autorizează alte state să ofere acestei ţări tancuri de acelaşi tip.



El a insistat însă că nu intră în discuţie o intervenţie aeriană sau terestră a Germaniei şi a NATO în Ucraina, asigurând că şi Washingtonul împărtăşeşte aceeaşi poziţie. "Când a fost vorba despre zonele de excludere aeriană deasupra Ucrainei, l-am auzit pe preşedintele american (Joe Biden) afirmând că nu o vom face, că această poziţie nu s-a schimbat şi nu se va schimba, şi că în niciun caz nu vom trimite trupe la sol", a subliniat cancelarul german.



Acestuia din urmă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulţumit într-o discuţie telefonică pentru autorizarea transferului tancurilor Leopard către Ucraina. "Îi sunt sincer recunoscător lui Olaf Scholz şi tuturor prietenilor noştri în Germania", a scris Zelenski pe social media, subliniind că acest ajutor soseşte "la timp", când Ucraina are mare nevoie de tancuri occidentale.



Totuşi, potrivit ministrului german al apărării, Boris Pistorius, cele 14 tancuri pe care Germania le transferă Kievului într-o primă etapă vor fi operaţionale abia peste aproximativ trei luni, însă instruirea militarilor ucraineni pentru folosirea lor şi stabilirea rutelor de livrare vor începe rapid. "Dar ceea ce este clar este că nu vom deveni parte în război, ne vom asigura de acest lucru", a mai spus Pistorius, vorbind în faţa comitetului pentru apărare din Bundestag.



Olaf Scholz a fost supus unor intense presiuni să aprobe livrarea de tancuri Leopard către Ucraina, presiuni venite mai ales din partea Kievului, Washingtonului şi Londrei, dar şi din partea propriilor parteneri de coaliţie, în special Verzii conduşi de şefa diplomaţiei Annalena Baerbock.



Dar Berlinul condiţionase acest ajutor militar de implicarea de asemenea a SUA prin oferirea unor tancuri americane M1 Abrams către armata ucraineană. Invocând complicaţii logistice şi de mentenanţă, Washingtonul respinsese această solicitare, dar, conform unor surse americane, un număr încă neprecizat de tancuri de acest fel va ajunge în Ucraina. Acestui ajutor se adaugă cele 14 tancuri Challenger 2 promise Ucrainei de Marea Britanie şi un număr încă necunoscut de tancuri uşoare AMX-10 promise de Franţa. Polonia, Norvegia, Olanda şi Spania s-au arătat până în prezent dispuse să ofere la rândul lor Ucrainei tancuri Leopard 2.



Ucraina insistă să primească tancuri grele occidentale pentru a putea străpunge liniile ruseşti, fiindu-i insuficiente tancurile de care dispune după 11 luni de război. Ucraina avea înaintea invaziei ruse circa 900 de tancuri, toate de concepţie sovietică. De atunci, a mai primit din partea ţărilor europene, în special din Polonia, circa 300 de tancuri T-72, de asemenea un model sovietic aflat în dotarea armatei ucrainene, şi în plus a capturat în luptă sute de tancuri folosite de armata rusă.



Potrivit responsabililor de la Kiev, armata ucraineană are nevoie de sute de tancuri occidentale pentru a desfăşura o contraofensivă majoră şi a elibera teritoriile ocupate de trupele ruse.



Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba le-a cerut astfel aliaţilor Ucrainei să formeze o "coaliţie a tancurilor" şi să ofere ţării sale cât mai multe arme de acest fel.