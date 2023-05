Președintele Volodimir Zelenski a avut numeroase întâniri cu liderii importanți de la summitul G7 de la Hiroshima, Japonia. A avut discuții cu președinții francez Macron, premierii german Scholz, italian Meloni, britanic Sunak şi al Indiei - Modi.

Zelenski a primit vestea cea mult-așteptată, de un an dezile: Ucraina primeşte avioane F-16.

Liderii G7 au transmis că adoptă sancțiuni mai aspre Rusiei , care a invadat Ucraina, și au avertizat China în legătură cu poziția față de sprijinul acordat Rusiei.

THREAD 1) We\"re at the final day of G-7 summit in Japan. Here\"s what to expect: ✅Zelenskiy at center of diplomacy ✅G-7 outreach to Global South ✅Kishida, Biden closing remarks Follow here for the latest updates and analysis ⬇ pic.twitter.com/aVwbRtlwat

Rusia anunță victoria în Bahmut. Președintele Putin a lăudat deja și trupele Wagner. În același timp, Ucraina neagă că orașul ar fi fost cucerit de ruși. În același timp, Institutul pentru Studiul Războiului anunță că victoria ruşilor în Bahmut este pur simbolică, dar are un impact tactic covârșitor. Nu se cunoaște însă adevărata situație de pe front, la nivel oficial Ucraina nu a confirmat că ar fi pierdut controlul în Bahmut.

Președintele Zelenski a anunțat că „atât timp cât timp invadatorii ruși rămân pe pământul nostru, nimeni nu se va așeza la masa negocierilor cu Rusia. Ei trebuie să părăsească teritoriul Ucrainei. Iar lumea are suficientă putere pentru a obliga Rusia să restabilească pacea pas cu pas. Am dezvoltat Formula Păcii într-un mod care ne asigură că fiecare din punctele sale este susținut de rezoluții ONU”.

Our world is vast, but we are all in it together. And this is our shared cause – peace.



🇺🇦 proposed its Peace Formula to the world. As long as invaders remain on our land, no one will sit down at the negotiating table with 🇷🇺. The colonizer must get out. And the world has enough… pic.twitter.com/USO3zHpf72