UPDATE 11.30 - Soldaţi ucraineni au fost observaţi folosind rachete nord-coreene, susține publicația Financial Times. Armele nord-coreene ar fi fost arătate jurnalistului FT de trupele ucrainene ce operează sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, din epoca sovietică. Folosirea armelor din Coreea de Nord ar fi avut loc în apropierea oraşului Bahmut distrus, din estul ţării. Un șef al artileriei ucrainene a declarat, potrivit FT, că nu sunt preferate muniţiile nord-coreene, din cauza ratei relativ mari de eşec.

L\"artiglieria ucraina usa anche munizioni prodotte in Corea del Nord che “spesso fanno cilecca o non esplodono” per colpire le posizioni russe sui fianchi di Bakhmut, riferisce il Financial Times. Non è chiaro in che modo le abbiano ottenute. https://t.co/U8P1wRBiLb

UPDATE 11.00 - Atac devastator al rușilor în Sumi. Potrivit Poliției naționale a Ucrainei, atacul cu rachete a distrus o școală, iar o persoană a murit și alte 5 sunt rănite.

The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY