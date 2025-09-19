În fața acestei noi dimensiuni a războiului, forțele armate ucrainene au răspuns prompt, blocând accesul inamic și adaptându-și strategiile de apărare. Modelul nu este nou. Lumea a cunoscut deja, în diverse epoci și teatre de război, forme primitive sau sofisticate de confruntare subterană – de la minarea pozițiilor inamice în Primul Război Mondial, până la labirinturile din Gaza, folosite de Hamas în confruntările cu armata israeliană.

Rusia și Ucraina au intrat în război cu metode și tehnică de inspirație sovietică: blindate, aviație, artilerie. Însă peisajul s-a schimbat rapid, odată cu apariția masivă a dronelor. Acestea au creat adevărate „zone de moarte” pe o distanță de 40 de kilometri de-a lungul liniei frontului, limitând deplasările la suprafață, scrie adevarul.ro. În acest context, trupele ruse au început să exploreze o nouă direcție: spațiul subteran.

Au fost documentate cel puțin trei cazuri concrete în care forțele ruse au încercat să pătrundă prin conducte industriale în spatele liniilor ucrainene. Unul dintre cele mai cunoscute episoade s-a petrecut la Avdiivka, în ianuarie 2024, unde soldații ruși au traversat o conductă industrială, reușind să pătrundă în sudul orașului. Acțiunea a provocat reconfigurări ale pozițiilor de apărare, necesitând intervenția Brigăzii 3 de asalt pentru a restabili controlul.

Un alt incident a avut loc în martie 2025 în regiunea rusă Kursk, în zona orașului Suja. Trupele ucrainene au dejucat o tentativă de infiltrare prin conducte, în urma unei operațiuni speciale susținute de focuri de artilerie și rachete. Cei câțiva soldați ruși care au supraviețuit au fost ulterior internați cu simptome grave, provocate de condițiile din interiorul conductelor industriale.

Cel mai complex episod s-a produs în apropiere de Kupiansk, unde forțele ruse au încercat să folosească un traseu subteran de aproximativ 13 kilometri, parte pe trotinete electrice, parte cu cărucioare improvizate. Potrivit Statului Major ucrainean, 70 de militari au ajuns la suprafață, însă majoritatea au fost eliminați de focul concentrat al apărătorilor ucraineni.

Cum se poate lupta eficient sub pământ

Expertul militar israelian Igal Levin a explicat într-un interviu pentru NV că există deja concepte de luptă subterană, discutate în comunitățile militare. Două dintre acestea sunt considerate fezabile:

- blocarea tunelurilor – prin betonare, bariere metalice sau sârmă ghimpată.

- utilizarea dronelor specializate – capabile să se deplaseze sau chiar să foreze prin sol. Unele pot opera autonom în medii fără semnal GPS sau comunicații stabile.

De altfel, industria de apărare internațională a început să dezvolte drone pentru medii subterane. Israelul a prezentat modelul Rooster, un hibrid care poate zbura sau rula în spații înguste. El este echipat cu senzori și un sistem de inteligență artificială capabil să detecteze ținte și să funcționeze fără comandă directă. Alte modele, precum ASIO X din Elveția, Toda din Japonia sau Elios din SUA, au fost utilizate deja în mine sau în zone cu vizibilitate redusă.

Există inclusiv proiecte experimentale de drone capabile să foreze – cum este cazul EMBUR, un robot inspirat de crustacee, dezvoltat la Universitatea din California, sau prototipuri dezvoltate în Israel pentru armata locală.