UPDATE 9:30 - Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară din Kursk, provocând un incendiu
O dronă ucraineană a fost interceptată în apropierea unei centrale nucleare din regiunea rusă Kursk, provocând un incendiu în perimetrul acesteia, potrivit anunțului făcut duminică de operatorul centralei. Autoritățile au transmis că focul a fost stins rapid și că nu s-au înregistrat niveluri anormale de radioactivitate, informează AFP și dpa.
UPDATE 8:30 - China anunță că va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
China a transmis diplomaților Uniunii Europene că este pregătită să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina în cazul unui armistițiu, a relatat publicația germană Welt, citând surse anonime din cadrul UE.
UPDATE 8:00 - Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei – Wall Street Journal
Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi ţinte din Rusia încă de la sfârşitul primăverii, ca parte a eforturilor administraţiei lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.