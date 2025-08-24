UPDATE 9:30 - Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară din Kursk, provocând un incendiu

O dronă ucraineană a fost interceptată în apropierea unei centrale nucleare din regiunea rusă Kursk, provocând un incendiu în perimetrul acesteia, potrivit anunțului făcut duminică de operatorul centralei. Autoritățile au transmis că focul a fost stins rapid și că nu s-au înregistrat niveluri anormale de radioactivitate, informează AFP și dpa.

UPDATE 8:30 - China anunță că va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina

China a transmis diplomaților Uniunii Europene că este pregătită să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina în cazul unui armistițiu, a relatat publicația germană Welt, citând surse anonime din cadrul UE.

Totuși, China este dispusă să facă acest lucru doar „dacă forțele de menținere a păcii ar fi desfășurate pe baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite (ONU)”, au spus sursele pentru Welt.

UPDATE 8:00 - Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei – Wall Street Journal

Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi ţinte din Rusia încă de la sfârşitul primăverii, ca parte a eforturilor administraţiei lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.

Doi oficiali americani au declarat pentru publicaţie că, în cel puţin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ţinte, dar i s-a refuzat acest lucru în baza unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acţiune ale SUA sau cele furnizate de aliaţii europeni care se bazează pe informaţii şi componente americane.

Dezvăluirea vine la doar câteva zile după ce președedintele Donald Trump îl acuza pe predecesorul său Joe Biden că a împiedicat Kievul să atace Rusia și nu l-a susținut, afirmând că "este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără să ataci o ţară invadatoare".