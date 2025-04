UPDATE 11:53 - Presa rusă susţine că au avut loc explozii în oraşul Doneţk, în contextul încetării focului de Paşte

Mai multe explozii au fost auzite duminică în Doneţk, oraş controlat de Rusia în estul Ucrainei, pe fondul armistiţiului de Paşte declarat de Kremlin, relatează agenţia rusă oficială TASS, citată de Reuters.

TASS, care citează „serviciile operative” locale, susţine că cel puţin trei explozii au fost auzite în oraş, aflat sub controlul Rusiei încă din 2014.

UPDATE 9:26 - Zelenski afirmă că Rusia nu a respectat „armistițiul de Paște” și că „încearcă să creeze impresia” încetării focului. Armata rusă, bombardamente neîncetate

A report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 6:00 a.m.



Across various frontline directions, there have already been 59 cases of Russian shelling and 5 assaults by Russian units. In the sector of the Starobilsk Operational Tactical Group, one combat engagement…