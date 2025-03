La scurt timp după discuția crucială pe care a purtat-o cu președintele Donald Trump, Zelenski a postat pe platforma socială X un mesaj în care a a dezvăluit planul care a fost pus la punct.



„Am fost de acord că Ucraina și Statele Unite trebuie să continue să lucreze împreună pentru a obține o încheiere reală a războiului și o pace durabilă. Credem că, împreună cu America, cu președintele Trump și sub conducerea americană, pacea durabilă poate fi realizată în acest an. Președintele Trump a împărtășit detalii despre conversația sa cu Putin și despre principalele subiecte discutate. Unul dintre primii pași către încetarea completă a războiului ar putea fi oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile”, a declarat Volodimir Zelenski.



„Am încheiat un apel telefonic foarte bun cu președintele Zelenski. [...] O mare parte a discuției s-a bazat pe apelul de ieri cu președintele Putin pentru a alinia atât Rusia, cât și Ucraina în ceea ce privește cererile și nevoile lor”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, la scurt timp după discuția cu Zelenski.



Anterior, liderul de la Kiev s-a arătat reticent în privința condițiilor pe care le-a impus Putin pentru un armistițiu pe toate planurile.



Casa Albă a confirmat că negocierile pentru un posibil acord de pace și o încetare a focului în Marea Neagră vor începe imediat, dar nu este clar dacă Ucraina va fi inclusă în aceste discuții, programate să aibă loc la Jeddah, în Arabia Saudită.



În plus, Kremlinul a declarat că Putin și Trump au discutat despre încetarea sprijinului militar occidental pentru Ucraina. Deși Trump a negat că acest subiect a fost abordat în detaliu, Rusia insistă că va continua să ridice problema în viitoarele negocieri. Totodată, liderii celor două țări declară că nu au discutat despre o posibilă schimbare a puterii de la Kiev. Recunoașterea Crimeei, Donbasului și Novorossiei nu a fost discutată în conversația dintre Putin și Trump.



Cu toate acestea, la doar câteva ore după discuția dintre cei doi lideri, drone rusești au atacat Kievul și alte regiuni, fapt care ridică semne de întrebare asupra seriozității Moscovei în respectarea armistițiului.