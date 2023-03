Cel puțin 20 de camere de tortură descoperite în regiunea ucraineană Herson din sudul Ucrainei au fost operate direct de FSB-ul rusesc, arată o investigație internațională. Echipa de justiție mobilă, finanțată de Marea Britanie, Uniunea Europeană și Statele Unite, a colaborat cu procurorii ucraineni pentru crime de război. Centrele de detenție au fost descoperite prin intervievarea martorilor și a victimelor care au reușit să scape după orori cumplite.

Camerele de tortură rusești din regiunea Herson „nu a fost întâmplătoare, ci fac parte, mai degrabă, dintr-un plan bine pus la punct”, spun anchetatorii.

Centrele de tortură din Herson au fost planificate de statul rus, susțin cei din echipa de avocați ucraineni și internaționali, condusă de un avocat din Marea Britanie.

Este vorba de cele 20 de camere de tortură descoperite de la eliberarea Hersonului pe 11 noiembrie 2022. Orașul a fost sub control rusesc timp de opt luni, de la 2 martie 2022 până când forțele ucrainene au reușit să intre în oraș, pe 11 noiembrie 2022.

Anchetatorii au explicat că locurile amenajate în timpul ocupării orașului ucrainean făceau parte dintr-un „plan calculat de terorizare” a localnicilor.

Astfel că dovezile adunate până în prezent arată că înființarea centrele de tortură rusești nu a fost deloc „spontană”, ci planificată și finanțată direct de statul rus.

„O rețea de cel puțin 20 de camere de tortură din regiunea ucraineană Herson, eliberată dupa mai bine de 8 luni de ocupație rusă, a fost operata de diferite agenții de securitate rusești, inclusiv Serviciile Federale de Securitate și Serviciul de penitenciare rus. Există o mulțime de dovezi care indică faptul că finanțarea acestei rețele a făcut parte dintr-un plan al statului rus de a distruge identitatea ucraineană”, au transmis anchetatorii.

Peste 400 de oameni au fost dați dispăruți din Herson și se presupune că sute de ucraineni au fost uciși în timpul ocupației ruse.

Coordonatorul și șeful echipei de avocati ce investighează presupuse crime de război în Ucraina - avocatul pentru drepturile omului Wayne Jordash a declarat pentru Sky News că cel puțin 1.000 de supraviețuitori ai acestor centre au depus mărturii în fața anchetatorilor despre torturile la care au fost supuși. Iar cel puțin 400 de oameni sunt dați dispăruți.

„E vorba de bătăi fizice, șocuri electrice, viol, diverse forme de violență sexuala, torturarea cu apă și alte tehnici de sufocare. Jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și voluntari au fost torturați în aceste centre, precum și persoane din cadrul serviciilor militare și de securitate din Ucraina”, a mai spus Wayne Jordash.

Pe pereții celulelor au fost descoperite sloganuri, poezii și cântece pro-rusești, pe care deținuții erau obligați să le învețe și să le recite.

Printre crimele de război rusești se mai numără uciderea deliberată, jafurile și răpirile de copii.

O cameră de tortură a fost descoperită la subsolul unui bloc de birouri, iar o alta într-o fostă unitate de detenție preventivă.

În aceste clădiri folosite de ruși pentru centrele de torturi au fost arse anvelope, pentru a se ascunde dovezile ororilor, însă au rămas unele graffiti ale prizonierilor și numerele de pe ușile unde erau ținuți prizonierii ucraineni.

Torționarii din armata rusă au folosit în torturarea ucrainenilor în Herson și așa-zisul „elefant”, ce reprezintă o mască de gaz folosită în timpul epocii sovietice a Ucrainei.

„Masca-elefant ți se pune peste față, cu o duză și furtun în partea inferioară prin care ți se oprește aerul și nu mai poți respira, totul în timp ce ai mâinile legate la spate. În câteva minute leșini. Operațiunea este reluată de mai multe ori. Această mască este o dovadă a unul model aplicat de ruși, nu numai în Ucraina, ci și în războiul din Cecenia. Prima dată am văzut acest element de tortură în Cecenia, acum 23 de ani, când făceam o documentare pentru BBC. Există și un alt mod de tortură rusă, mai cumplit de a folosi masca astfel încât se înecau în propriile fecale și urinăun model și un sistem pentru mașina de tortură rusă. Oamenii care au făcut asta, care au folosit această mască de tortură trebuie trimiși la Haga”, a declarat jurnalistul britanic de investigație Jihn Sweeney.

