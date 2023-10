Televiziunea de stat rusă l-a arătat pe ministrul Apărării Serghei Şoigu raportându-i lui Putin despre modul în care a decurs exerciţiul, care a inclus lansarea de rachete balistice şi de croazieră, precum şi participarea unor submarine nucleare şi a două bombardiere strategice Tu-95, relatează Agerpres.

Barents Sea from the strategic nuclear-powered missile submarine cruiser Tula. Also involved in the training were Tu-95MS long-range aviation aircraft, which launched air-launched cruise missiles.