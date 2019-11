Cele mai mari provocari pe care le ai atunci cand vrei sa te muti din tara

Partea cea mai dificila insa, este procesul de mutare efectiva. Cei care aleg sa se mute definitiv trebuie sa apeleze la servicii de mutari si sa isi faca liste cat se poate de clare cu ceea ce merita sa ia cu ei si ceea ce nu merita. In mod normal, o mutare in alta tara se face cu cat mai putine lucruri si mai ales cu cat mai putine piese de mobilier. In ultima vreme insa, datorita faptului ca oricand se poate apela la o firma de transport si mutari mobila Brasov, Bucuresti, Timisoara si in general in toate orasele mari, oamenii incep sa pastreze din ce in ce mai multe lucruri dragi, indiferent de cat sunt de voluminoase.

Care sunt cele mai mari provocari pe care le are o persoana in momentul in care se muta in alta tara?

Conform celor de la ProfessionalMovers.ro, cele mai mari provocari sunt urmatoarele:

1. Alegerea lucrurilor care vor fi mutate si lucrurilor care vor fi donate sau aruncate. Avem tendinta de a pastra o multime de lucruri de care nu avem cu adevarat nevoie. Momentul in care ne mutam este momentul perfect pentru a scapa de toate lucrurile inutile. Este dificil, insa. Multe dintre obiectele din casa au valoare sentimentala si nu de putine ori, 90% dintre obiecte ajung in tirul destinat mutarii. Pentru o alegere cat mai buna, este nevoie de pragmatism. In general, un produs care nu a fost folosit in ultimele 6 luni are slabe sanse sa mai fie folosit vreodata. In felul acesta se poate renunta la haine, la piese de mobilier si la o multime de elemente decorative.

2. Demontarea mobilierului. Atunci cand exista mobilier ce trebuie sa fie mutat, cea mai buna decizie este aceea de a fi demontat, ca mai apoi sa fie montat la loc. Este o provocare destul de mare, mai ales in cazul mobilierului vechi. Tocmai de aceea, este recomandat sa se apeleze la profesionisti in acest sens.

3. Protectia lucrurilor mutate. In timpul transportului riscurile de uzura a marfurilor transportate este destul de mare. Tocmai de aceea, trebuie sa fie organizate foarte bine in cutii si sa fie protejate cu ajutorul foliei cu bule sau a zapezii artificiale. Tot o echipa de profesionisti poate sa ajute si in acest sens, mai ales ca are experienta.

4. Scoaterea si introducerea in casa a pieselor voluminoase. Multe piese de mobilier pur si simplu nu pot fi mutate dintr-o parte in alta din cauza usilor prea mici sau din cauza greutatii. Nu de putine ori, se ajunge la folosirea scripetilor sau la alte solutii mai mult sau mai putin simple.

Mutarea este un proces care poate sa dureze destul de mult si poate sa duca la pierderi destul de mari de bani, nervi si timp. Tocmai de aceea, este bine sa se caute o firma de mutari care asigura cat mai multe servicii de buna calitate si care poate sa ofere garantie pentru tot ceea ce face.

Sursa foto : psd.world/f/mockup-of-woman-with-cardboard-boxes