Thousands of demonstrators in Tbilisi chant ‘Putin Khuylo ‘fuck Putin’ outside the Georgian parliament in protest #russianinvasion #ukraina #stopwar #UkraineRussia #Kyiv #Kiev #RussiaUkraineConflict #CloseTheSky Ukrainian #StopPutin #StopWar #WARINUKRAINE #georgia pic.twitter.com/JqYoYbPr37

Tbilisi, Georgia right now! ❤️ Glory to free Ukraine! Stay strong my friends! We fight against same enemy and the evil will definitely be destroyed! 🇺🇦🇬🇪



Credits to: RadioTavisupleba #WeStandWithUkraine #SlavaUkraine pic.twitter.com/p55kQ6Zytc