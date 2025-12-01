Stațiile de metrou din Sofia sunt aglomerate, iar oamenii așteaptă la cozi pe scări, pentru a ieși la suprafață în piața din centrul orașului, uundea are loc protestul. Manifestanții trec prin filtre de securitate, pentru a fi verificați dacă au interzise, ​​inclusiv arme sau materiale pirotehnice, scrie Aktualno.

De altfel, directorul Serviciului de Securitate al Bulgariei a avertizat cu privire la apariția numeroaselor apeluri la huliganism în timpul protestului și a cerut Primăriei Sofia să încheie evenimentul în cazul unei escaladări.

Proteste similare au loc și în alte orașe din țară.

După mitingul masiv de săptămâna trecută, liderul formațiunii GERB - „Continuând Schimbarea - Bulgaria Democrată”, Boiko Borisov, a anunțat că bugetul va fi retras . Potrivit acestuia, discuțiile cu sindicatele și organizațiile patronale au fost reluate. Declarația sa a arătat clar că se pregătesc compromisuri pentru mediul de afaceri - refuzul creșterii impozitului pe dividende, o creștere minimă a contribuției la pensii (1% în loc de 2%) și retragerea introducerii obligatorii a softului pentru urmărirea vânzărilor.