Proteste masive la Sofia, oamenii au ieșit în stradă, revoltați de majorările de taxe prevăzute în proiectul de buget – VIDEO

Bulgarii nu vor să accepte noille măsuri de austeritate
Proteste masive la Sofia, față de adoptarea  proiectului de buget pe 2026. Mii de oameni au blocat traficul în centrul capitalei Bulgariei. Manifestația, care se desfășoară sub motto-ul „Nu-i vom lăsa să ne jefuiască” și a început cu o prezență puternică a poliției.

Stațiile de metrou din Sofia sunt aglomerate, iar oamenii așteaptă la cozi pe scări, pentru a ieși la suprafață în piața din centrul orașului, uundea are loc protestul. Manifestanții trec prin filtre de securitate, pentru a fi verificați dacă au interzise, ​​inclusiv arme sau materiale pirotehnice, scrie Aktualno.

De altfel, directorul Serviciului de Securitate al Bulgariei a avertizat cu privire la apariția numeroaselor apeluri la huliganism în timpul protestului și a cerut  Primăriei Sofia să încheie evenimentul în cazul unei escaladări.

Proteste similare au loc și în alte orașe din țară.

După mitingul masiv de săptămâna trecută, liderul formațiunii GERB - „Continuând Schimbarea - Bulgaria Democrată”, Boiko Borisov, a anunțat că bugetul va fi retras . Potrivit acestuia, discuțiile cu sindicatele și organizațiile patronale au fost reluate. Declarația sa a arătat clar că se pregătesc compromisuri pentru mediul de afaceri - refuzul creșterii impozitului pe dividende, o creștere minimă a contribuției la pensii (1% în loc de 2%) și retragerea introducerii obligatorii a softului pentru urmărirea vânzărilor.