Ministrul Sănătății critică campania de vaccinare anti-COVID: „A fost un eșec clar”
Ministrul Sănătății critică campania de vaccinare anti-COVID: „A fost un eșec clar”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România a fost una nereușită, subliniind că implicarea excesivă a politicienilor în comunicarea publică a afectat încrederea populației.
Oficial: campania de vaccinare, considerată un eșec
Într-o declarație făcută miercuri seară, ministrul a afirmat ferm că rezultatele campaniei nu au fost cele așteptate. Potrivit acestuia, modul în care a fost gestionată comunicarea publică a avut un impact negativ asupra percepției populației.
„Campania de vaccinare cu siguranță a fost un eșec”, a spus Alexandru Rogobete, explicând că opinia sa este bazată pe modul în care mesajele au ajuns la cetățeni.
Rolul politicienilor, o problemă majoră
Ministrul a criticat faptul că politicienii au devenit principalii promotori ai vaccinării, în loc ca această responsabilitate să revină specialiștilor din domeniul medical.
În opinia sa, medicii și profesioniștii din sănătate ar fi avut mai multă credibilitate în ochii populației și ar fi putut transmite mai eficient beneficiile vaccinării. În schimb, aparițiile publice ale politicienilor, inclusiv în campanii video, ar fi contribuit la scăderea încrederii.
Creșterea curentului antivaccinist
Alexandru Rogobete a mai susținut că implicarea clasei politice a fost exploatată de opoziție, ceea ce a dus la amplificarea curentului antivaccinist în România.
Acest fenomen, spune ministrul, a ajuns la cote îngrijorătoare și continuă să reprezinte o provocare pentru autorități, chiar și în prezent.
Campania națională de imunizare împotriva COVID-19 a început pe 27 decembrie 2020, în spitalele de boli infecțioase din prima linie. Cu toate acestea, România s-a situat printre statele europene cu o rată scăzută de vaccinare.
