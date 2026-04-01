Iran a lovit Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe, în timp ce Trump anunța că va ieși „foarte curând” din conflict

Iran a lansat, miercuri, un atac coordonat asupra Kuweitului, Bahrainului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor părăsi conflictul „foarte curând”.

Drone iraniene au lovit aeroportul internațional din Kuweit, provocând un incendiu puternic la rezervoarele de combustibil. În Emiratele Arabe Unite, o persoană a murit după ce a fost lovită de fragmente rezultate în urma atacului.

Autoritățile din Bahrain au anunțat că un incendiu a izbucnit într-o clădire comercială, pe care l-au pus pe seama „agresiunii iraniene”. În același timp, Arabia Saudită a transmis că mai multe drone au fost interceptate înainte să-și atingă țintele.

Escaladarea tensiunilor în regiune vine pe fondul intensificării confruntărilor dintre Iran și statele din Golf, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare extinderea conflictului.

Advertising