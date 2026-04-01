Iran a lovit Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe, în timp ce Trump anunța că va ieși „foarte curând” din conflict
Uzină de desalinizare și tratare a apei din Bahrain (Profimedia)
Iran a lansat, miercuri, un atac coordonat asupra Kuweitului, Bahrainului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor părăsi conflictul „foarte curând”.
Drone iraniene au lovit aeroportul internațional din Kuweit, provocând un incendiu puternic la rezervoarele de combustibil. În Emiratele Arabe Unite, o persoană a murit după ce a fost lovită de fragmente rezultate în urma atacului.
Autoritățile din Bahrain au anunțat că un incendiu a izbucnit într-o clădire comercială, pe care l-au pus pe seama „agresiunii iraniene”. În același timp, Arabia Saudită a transmis că mai multe drone au fost interceptate înainte să-și atingă țintele.
Escaladarea tensiunilor în regiune vine pe fondul intensificării confruntărilor dintre Iran și statele din Golf, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare extinderea conflictului.
Citește și:
- 07:50 - Război în Orient: Emisarii lui Trump ajung sâmbătă la Islamabad; Iranul nu își confirmă participarea
- 23:51 - Netanyahu afirmă, după o discuție cu Trump, că are „libertate de acțiune” în Liban
- 23:47 - Kremlinul tună și fulgeră, după noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. „Vom lua măsuri de represalii. Acestea vor fi dure”
- 23:20 - Fost agent CIA, dezvăluiri explozive despre România: Cum s-ar fi implicat în cumpărarea unei mine de argint
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News