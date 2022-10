Videoclipurile postate pe rețelele sociale au stârnit un val de reacții. Un internaut care crede că totul este real a scris că românii prostează des, dar nu a văzut niciodată atâta amărăciune. Internautul este convins de faptul că oamenii sunt împotriva transferului de trupe NATO, după cum se arată în mesajul postat. În clipul video apar imagini de la un protest din București în care se aude cum oamenii strigă „Libertate!”.

🇷🇴 Protests in Romania. Romanians are against the transfer of NATO troops to the country. The protesters came up with the slogans "We are not a foothold" and "Stop feeding Ukraine." All clashes ended. pic.twitter.com/n4fGLjD4GO

„Românii nu vor să devină carne de tun pentru NATO”, au mai scris propagandiștii ruși. Aceștia au mai găsit o metodă prin care să fie credibili. Distribuie un clip video al senatoarei Diana Șoșoacă, în care transmite mesaje anti NATO.

'Do not allow any US division to escalate the conflict that is happening not between a 🇷🇺 and NATO, but between 🇷🇺 and 🇺🇦 for territories that previously belonged to Russia.'



🇷🇴Romanian Senator Diana Shoshoake rebelled and threatened President Klaus Iohannis with prison pic.twitter.com/iClRaW1Dgq