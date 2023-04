Ucrainenii plănuiesc să atace Moscova, Sankt Petersburg şi zonele de graniţă, a avertizat politicianul rus Mihail Deliaghin, membru în Duma de Stat.

Acesta susţine că ucrainenii au pregătit, în contraofensiva decisivă „împotriva Rusiei” atacuri țintite asupra Moscovei, Sankt Petersburg şi zonele de graniţă cu Rusia, relatează presa rusă.

Potrivit acestuia, în contraofensiva prin care Forţele Armate ale Ucrainei vor lovi Rusia se va merge pe trei direcții.

„Principalele lovituri în cursul ofensivei ucrainene vor fi aplicate de NATO, dar nu pe front, ci în spatele liniilor frontului, mai exact asupra Moscovei, Sankt Petersburg, capitalele regiunii, în apropierea primelor linii ale frontului, la graniță. Aşteptăm şi rămânem calmi”, a declarat Deliaghin.

Deputatul susține că, înainte de începerea campaniei de primăvară, a contraofensivei anunțate, forțele ucrainene vor încerca să inducă în eroare Rusia printr-o diversiune, însă țintele principale sunt capitala și alte orașe.

„Cel mai probabil va fi Bryansk cel ales pentru diversiune”, a spus Deliaghin.

El a atras atenția asupra declarației generalului Andrei Gurulev, membru al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat.

„Occidentul și Ucraina încearcă să inducă în eroare Federația Rusă și ar putea începe atacuri în direcția Bryansk, cum au făcut naziștii la vremea lor. Ei au făcut același lucru când au atacat URSS”, a declarat Gurulev.

Tot Gurulev a mai afirmat că Ucraina și-ar amâna contraofensiva pentru că „nu dețin puterea și mijloacele pentru declanșarea acesteia, iar liderii de la Kiev nu au creier, nu gândesc”.

Gurulev este cel care a declarat la televiziunea rusă de stat că Marea Britanie trebuie ștearsă de pe fața pământului. Fidel și aliat al lui Putin, acesta îl îndemna pe președintele rus să distrugă Anglia pentru a învinge Ucraina.

„Cea mai rapidă modalitate de a învinge Ucraina este de a șterge insulele britanice și de a le transforma într-o țară din lumea a treia. Londra înțelege că nu există apărare împotriva rachetelor hipersonice rusești. Ei înțeleg, de asemenea, că ținta principală nu este Germania sau Franța – ci insulele britanice”, declara Gurulev.

