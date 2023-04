Raidul cu rachete şi drone asupra Ucrainei efectuat de Rusia în noaptea de joi spre vineri a avut ca ţintă unităţile de rezervă ale armatei ucrainene, pentru a le împiedica deplasarea spre linia frontului, având în vedere contraofensiva pe care o pregăteşte armata ucraineană, a declarat Ministerul rus al Apărării, citat de Reuters, notează agerpres.ro.



"În cursul nopţii, Forţele Aeriene Ruse au efectuat un raid cu rachete folosind arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune care au ţintit bazele de desfăşurare temporară a unităţilor de rezervă ale armatei ucrainene", a precizat la un briefing de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.



"Obiectivul raidului a fost atins. Toate obiectivele desemnate au fost lovite. Înaintarea rezervelor inamicului spre zona de luptă a fost zădărnicită", a susţinut oficialul rus.

Rusia a lansat vineri, în timp ce oamenii dormeau, zeci de rachete şi drone asupra unor oraşe din Ucraina, ucigând cel puţin 16 persoane în primul atac aerian de amploare din ultimele aproape două luni, relatează CNN. În oraşul Uman din centrul ţării, pompierii s-au luptat cu un incendiu violent care a izbucnit într-un bloc de locuinţe înalt lovit de o rachetă la un etaj superior, ceea ce a provocat prăbuşirea parţială a clădirii. Preşedintele Volodimir Zelenski a postat pe Twitter imagini aeriene care arată ce a mai rămas din clădire în timp ce zeci de salvatori se văd acţionând la locul tragediei. După ce alte două cadavre au fost scoase dintre dărâmături, bilanţul celor ucişi în acest oraş a ajuns la 14. Alte două decese au fost raportate în oraşul Dnipro. Printre cele 16 victime se numără şi copii.

Uman... The rubble is still being cleared. There are already 13 dead. Two of them are children that can’t be identified. The fate of their parents is unknown... The rescuers will work until they make sure that no one else is left under the rubble. We can defeat Russian terror… pic.twitter.com/j6jk8HZWkq