„Decizia nu e corectă. Eu nu am făcut nimic și s-a demonstrat în cadrul examinării dosarului. Procurorii nu au prezentat nicio probă, în afară de niște screen-uri din internet, din ziare. Noi am prezentat probe pentru nevinovăția mea.

Dosarul este unul politic. Ne întoarcem într-un stat capturat. Sunt învinovățit pentru ce aș fi făcut în 2011, când de fapt atunci acel amendament a venit de la CNA.

Niciun om nu va demonstra că am vreo legătură cu Platon, care aduce atâtea emoții negative în societate.

Eu nu am nimic împotriva să fiu investigat, dar nu am înțeles de ce eu, care în doi ani am făcut atâtea schimbări, nu au fost dosare la comandă, nu s-au persecutat jurnaliști, societate civilă”, a declarat Stoianoglo, potrivit UNIMEDIA.