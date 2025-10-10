"Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un moment istoric", a declarat Abbas într-un interviu acordat Canalului 12 din Ramallah, sediul Autorității Palestiniene, cu privire la acordul de încetare a focului în Gaza anunțat de Statele Unite.

"Am sperat și ne păstrăm speranța că vom putea pune capăt vărsării de sânge din țara noastră, fie în Fâșia Gaza, Cisiordania sau Ierusalimul de Est", a adăugat el. "Astăzi, suntem foarte fericiți că această vărsare de sânge s-a încheiat. Sperăm că așa va fi și că pacea, securitatea și stabilitatea vor domni între noi și Israel", a spus Mahmoud Abbas.

Israel și Hamas au ajuns la un acord miercuri privind prima fază a planului de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza, o încetare a focului și un acord privind eliberarea ostaticilor care ar putea deschide calea pentru a pune capăt războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

La doar o zi după împlinirea a doi ani de la atacul Hamas în sudul Israelului care a declanșat asaltul său devastator în Gaza, discuțiile indirecte din Egipt au dus la un acord privind faza inițială a planului-cadru pentru pace al lui Donald Trump în 20 de puncte.