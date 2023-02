Polonia şi-a întărit frontiera cu Rusia şi Belarus, într-un moment când lumea marchează împlinirea unui an de la invazia rusă din Ucraina, relatează joi dpa.



Acest lucru "face parte din strategia noastră de apărare şi descurajare", a transmis pe Twitter ministrul polonez al apărării Mariusz Balaszczak.



Acesta a precizat că a fost instalată prima barieră la graniţa cu exclava rusă Kaliningrad şi a postat o imagine cu barierele antitanc, bare metalice unghiulare, "arici" antitanc, menite să împiedice pătrunderea vehiculelor blindate.



Polonia are o graniţă de 200 de kilometri cu regiunea Kaliningrad.



Varşovia intenţionează de asemenea să instaleze bariere antitanc la graniţa cu Belarus, care are o lungime de circa 418 kilometri. Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko este aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi forţele ruse au lansat atacuri asupra Ucrainei din Belarus. Până acum, această ţară nu a intervenit însă activ în războiul Kremlinului din Ucraina.



Noile întăriri vin după ce vara trecută Polonia a finalizat construirea unui gard de 187 de km la frontiera cu Belarus, pentru a împiedica trecerea migranţilor.



În 2021, mii de migranţi din Orientul Mijlociu au ajuns în zona respectivă; au existat acuzaţii că ei au fost invitaţi şi transportaţi la frontieră de autorităţile de la Minsk. Frontiera de est a Poloniei este şi a Uniunii Europene, iar criza respectivă a fost considerată ca o reacţie a Belarusului la sancţiunile impuse de la Bruxelles. Cu excepţia porţiunii protejate de gard, traseul frontierei trece mai ales prin lacuri şi râuri.