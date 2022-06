Maiorul Andrei Fedorchukov a efectuat primul său zbor de luptă pe 14 iunie și a fost luat prizonier pe 17 iunie, potrivit rapoartelor, după ce avionul său a fost doborît cu un lansator portabile (Manpads) Igla.

El a spus că a lovit „doar baze, concentrări de forțe ale inamicului”.

În general, pilotul a efectuat 1-2 curse de luptă pe zi.

El a mărturisit că și alți mercenari, care nu erau piloți obișnuiți ai Federației Ruse, erau angajați în lupta pe calea aerului și că acești piloți Wagner valorează peste 10 milioane de dolari americani.

El a spus că Rusia îi plătește pe mercenarii acestei companii de soldați de elită cu aproximativ 3.500 de dolari pe lună și bonusuri pentru numărul și eficiența raidurilor lor, potrivit Ukrainska Pravda.

⚡️A video appeared online where the pilot of the SU-25 "soldier of Wagner group" Andrei Fedorchukov, says that this is the wrong war and there are all kinds of horrors in Ukraine that Russians may not even guess. pic.twitter.com/wqdloNwuOH