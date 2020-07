Panică la New York: o clădire de trei etaje s-a prăbușit din senin

Potrivit primelor informaţii din ancheta poliţiei, clădirea, în care funcţiona de peste patru decenii o sală de sport închisă pe perioada pandemiei de coronavirus, nu era ocupată în momentul prăbuşirii.

Incidentul s-a produs la puţin timp după ora locală 16:30 (20:30 GMT) şi a dus la închiderea străzilor din cartierul învecinat Carroll Gardens, relatează agerpres.ro.

Echipele de urgenţă au verificat dacă nu există victime în rândul trecătorilor care se plimbau prin preajma clădirii în momentul prăbuşirii.

Conform registrelor Departamentului de Construcţii al oraşului, exista un ordin de suspendare a activităţilor în această clădire, după mai multe plângeri privind gradul său mare de instabilitate, pentru care proprietarul a fost deja amendat luna trecută.

