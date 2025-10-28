Acest termen ține cont de timpul pe care Sean Combs, numele real al artistului, l-a petrecut deja într-o închisoare din New York, adică mai mult de un an, și include, de asemenea, posibile reduceri de pedeapsă pentru bună purtare în perioada de detenție.

Avocații lui au făcut apel la condamnare și la pedeapsa pronunțată. Ei au cerut totodată ca fostul cântăreț și producător muzical, în vârstă de 55 de ani, să fie transferat într-un penitenciar din New Jersey cu un regim de securitate mai puțin strict și care dispune de un program de luptă împotriva toxicomaniei.

Pe 3 octombrie, P. Diddy a fost condamnat la 50 de luni de închisoare de un tribunal din New York pentru transport de persoane în scopul practicării prostituției, precum și la plata unei amenzi de 500.000 de dolari.

"Acestea sunt infracțiuni grave, care au cauzat daune ireparabile pentru două femei" și "ale căror efecte se fac încă resimțite și astăzi", a declarat Arun Subramanian, judecătorul care a prezidat procesul, adăugând că "tribunalul nu are certitudinea că, în caz de eliberare, aceste infracțiuni nu vor fi comise din nou".

În iulie, după două luni de proces, jurații au respins acuzațiile cele mai grave formulate împotriva lui Sean Combs, cele de trafic sexual și de asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni, scutindu-l astfel de pedeapsa de închisoare pe viață.

Însă, chiar și așa, fostul om de afaceri și muzician de mare succes risca o pedeapsă mult mai mare, întrucât faptele pentru care a fost declarat vinovat erau pasibile de 20 de ani de închisoare în total.

Procuratura newyorkeză a cerut cel puțin 11 ani de închisoare pentru el, în timp ce avocații starului au cerut ca pedeapsa acestuia să nu depășească 14 luni.