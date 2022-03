„Cred că avem motive întemeiate să fim îngrijorați de posibila utilizare a armelor neconvenționale, parțial din cauza a ceea ce am văzut s-a întâmplat în alte teatre (de război, n.r). Așa cum am menționat mai devreme, de exemplu, ceea ce am văzut în Siria, parțial pentru că am văzut un pic de pregătire a scenei pentru asta în afirmațiile de tip „steag fals” care apar, precum și în alte indicii. Deci este o îngrijorare serioasă pentru noi”, a spus un oficial occidental, scrie hotnews.com

