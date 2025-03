Imaginile apărute în mediul online arată momentul în care mașina de lux a explodat în centrul Moscovei, lângă sediul central al principalului serviciu secret de la Kremlin.

Potrivit presei, limuzina ar face parte din flota auto a președintelui Vladimir Putin și ar fi costat 330 de mii de euro. În imagini se vede cum mașina este cuprinsă de flăcări imediat după deflagrație și a degajat un fum dens.

Breaking earlier: A Limo from Putin\"s fleet explodes and catches fire in Moscow amid assassination paranoia



Reports did not reveal who was using the car - believed to be owned by Putin’s Presidential Property Management Department - when the shocking incident occurred. pic.twitter.com/kWxYFgOJwV