Cum a fost posibil?

Alertate de localnici, echipajele de poliție și pompieri au ajuns rapid la fața locului și au găsit victima cu picioarele atârnând în exteriorul containerului. Femeia se afla deja în stop cardiac, iar intervențiile de resuscitare efectuate de paramedici nu au reușit să îi salveze viața.

Deocamdată, cauza exactă a morții nu a fost stabilită, însă anchetatorii iau în calcul ipoteza că aceasta ar fi încercat să scoată obiecte din container și ar fi rămas blocată. Autoritățile menționează că nu este primul incident de acest tip înregistrat în Statele Unite.

Pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei, poliția a lansat un apel către martori și către persoanele care ar putea deține înregistrări video din zonă. Ancheta este în desfășurare.