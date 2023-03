„Nu este nevoie de gaz suplimentar din Rusia”. Xi Jinping nu a semnat proiectul „Forces of Siberia 2”

China poate aștepta la infinit până când Rusia face o ofertă extrem de plăcută. El nu are nevoie de gaz suplimentar din Rusia, mai ales după stagnarea economică, din cauza carantinelor de anul trecut.

China nu are nevoie de gaz

În ciuda faptului că președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Xi „prieten drag” și vorbește chineză pentru sănătatea lui, delegația chineză nu a semnat un nou contract pentru a cumpăra gaz rusesc și a construi conducta Power of Siberia 2.

În 2022, Gazprom a livrat Chinei 15,5 miliarde de metri cubi de gaz prin Puterea Siberia-1 (până în 2025, gazoductul ar trebui să atingă capacitatea planificată de 38 de miliarde de metri cubi pe an). Potrivit lui Putin, „volumul total al livrărilor de gaz până în 2030 va fi de cel puțin 98 de miliarde de metri cubi, plus 100 de milioane de tone de GNL”.

Proiectul Power of Siberia 2, cu o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi pe an, a fost agreat „virtual” din toate punctele de vedere, a spus Putin marți: „Afacerile rusești sunt capabile să răspundă cererii tot mai mari de energie din partea economiei chineze. „

Dar declarația finală comună privind „Puterea Siberiei - 2” și rezervele suplimentare de gaz nu spune nimic. Precum și orice alte acorduri economice specifice. Nici Xi Jinping nu a spus nimic pe această temă.

Primul punct din declarația de pe site-ul Kremlinului este „creșterea dimensiunii și optimizarea structurii comerțului, inclusiv prin dezvoltarea comerțului electronic și a altor instrumente inovatoare”. Energia este menționată doar în al patrulea paragraf din șapte - și în cuvinte generale: „Consolidarea parteneriatului cuprinzător <...> promovarea implementării proiectelor strategice”.

Lista documentelor semnate de părți în timpul vizitei „pare destul de subțire”, a declarat Alexander Gabuev, senior fellow la Carnegie Endowment for International Peace. „În mare parte, sunt acorduri interguvernamentale, memorandumuri, nimic mare, precum Power of Siberia, nu există”, a spus el pentru The Bell.

Viceprim-ministrul Alexander Novak a încercat să asigure publicul că acordul de gazoduct va fi semnat în curând. Adevărat, din cuvintele sale rezultă că parametrii proiectului nu au fost conveniți, așa cum a asigurat Putin. „Au fost date companiilor instrucțiuni să elaboreze detaliile proiectului în detaliu și să-l semneze cât mai curând posibil. Au fost date instrucțiuni pentru a asigura acordul asupra termenilor. Sperăm că va fi anul acesta”, a spus Novak.

Gazprom fără jumătate din veniturile din export

Moscova încearcă să negocieze un transfer către est al volumelor de gaz acum nerevendicate pe care Gazprom obișnuia să le furnizeze Europei. În 2021 înainte de război, exporturile sale către UE se ridicau la 155 de miliarde de metri cubi, într-un record 2018-2019. - aproximativ 177 miliarde de metri cubi. Aproximativ 80% din exporturile Gazprom au mers în Europa.

Dar în 2022, exportul total de gaze rusești către țările din afara CSI s-a prăbușit cu 46%, până la 100,9 miliarde de metri cubi, livrările către Europa au scăzut cu mai mult de jumătate. Până în 2027, UE a promis că va opri complet cumpărarea de la Rusia.

Gazprom nu a dezvăluit prognoza pentru exporturile de gaze pentru acest an, dar, potrivit analiștilor, livrările către Europa și Turcia în acest an ar putea scădea la nivelul erei sovietice la 50-65 miliarde metri cubi, iar compania va pierde jumătate din veniturile din export, care au fost susținute anul trecut de prețuri mari ale gazelor, scrie Reuters. O sursă apropiată Gazprom a declarat agenției: