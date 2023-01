Grupul de protestatari ţinea pancarte scrise de mână pe care erau mesaje critice la adresa Washingtonului. „Tancurile voastre ucid civili”, scria pe una dintre pancarte, în condiţiile în care tancurile americane anunţate de Washington ca ajutor pentru Ucraina nu au ajuns încă la Kiev, livrarea lor fiind posibilă abia peste câteva luni., relatează Reuters, citată de News.ro.

Protestele în Rusia – în special pe teme legate de război – sunt efectiv interzise, dacă nu au sprijinul autorităţilor, menţionează Reuters.

Relaţiile dintre Washington şi Moscova sunt aproape de minimul istoric. Statele Unite au răspuns la invazia Rusiei în Ucraina prin furnizarea de armament către Kiev – care va include în curând tancuri de luptă – şi prin impunerea unei serii de noi sancţiuni economice, toate acestea în colaborare cu aliaţii occidentali.

US ambassador to Russia Lynne Tracy arrives at the Foreign Ministry in Moscow, crowd shouting "America is a terrorist country" pic.twitter.com/p7JtkcVUHX