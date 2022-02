● 500 de lei în PLUS la salariu! Cine sunt românii norocoși care îi vor PRIMI - VEZI dacă ești pe LISTĂ

Potrivit sursei citate, nu au fost victime și nava se află în siguranță în apele românești.

„După apariția informațiilor că Nava Yasa Jupiter, deținută de Turcia, sub pavilionul Insulelor Marshall, a fost lovită de o bombă în largul coastei Odesei, s-a aflat că nava nu are nicio cerere de ajutor, se află în drum spre apele românești, nu are victime și este în siguranță”, au transmis autoritățile turce.