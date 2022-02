Într-o convorbire telefonică, Zelenski și Lukașenko au convenit ca delegația ucraineană să se întâlnească cu rușii fără condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusă, în zona râului Pripijat.

Liderul bielorus și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că la momentul plecării, negocierilor și întoarcerii delegației ucrainene, toate avioanele, elicopterele și rachetele plasate pe teritoriul bielorus vor rămâne la sol.

During a phone call with Belarusian President Alexander Lukashenko, President Volodymyr Zelensky agreed that the Ukrainian delegation would meet with the Russian delegation without preconditions on the Ukrainian-Belarusian border, near the Pripyat River.