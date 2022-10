Filmările cu camerele de bord au fost postate pe rețelele sociale la puțin timp după bombardamentul care zguduit zona centrală a Kievului. Un alt video arată distrugerile produse de o bombă într-un parc, un locde joacă pentru copii distrus în totalitate.

„În dimineaţa zilei de luni, agresorul a lansat 75 de rachete, (dintre care) 41 au fost doborâte de apărarea noastră aeriană", a anunţat pe Telegram comandantul-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, precizând că Rusia a utilizat "drone de luptă".

Kyiv. Also reports that Iranian drones coming from Belarus. pic.twitter.com/gayLC2VGJP

Mai multe explozii au avut loc, luni dimineaţa, în capitala ucraineană Kiev, precum şi în oraşele Jitomir, Klemenitki, Dnipro și Ternopil, după ce Moscova a acuzat Ucraina că a orchestrat puternica explozie ce a avariat podul-cheie care leagă Rusia şi Peninsula Crimeea, informează agenţiile de presă internaţionale.

Kiev mayor - Metro train services halted - Underground stations will be reportedly used as shelters. Missiles hit Kyev power stations. pic.twitter.com/XDnaRW7IYh