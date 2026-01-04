Laurențiu Vlad, care locuia în America împreună cu familia sa, a căzut puternic în timp ce schia în afara pârtiilor marcate. Accidentul a avut loc în zona Boismint. Patrula locală de schi, Service des Pistes de la Vallée des Belleville, a intervenit rapid, iar presa franceză notează că bărbatul era însoțit de un instructor independent în momentul producerii tragediei.

Laurențiu a murit într-un accident cumplit, în Franța

Un alt schior a ajuns primul la victimă și i-a acordat ajutor până la sosirea echipelor de intervenție. La șase minute după accident a fost folosit un defibrilator, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, Laurențiu Vlad nu a mai putut fi salvat.

Momentan, autoritățile au demarat o anchetă și încearcă să stabilească care sunt circumstanțele exacte ale tragediei. De asemenea, specialiștii din stațiune atrag atenția turiștilor să nu părăsească pârtiile marcate, mai ales înainte de următoarele ninsori, când riscurile sunt ridicate.

Acesta este cel de-al treilea accident fatal produs în afara pârtiilor în Savoia în această iarnă. Originar din satul Covaci, comuna Sânandrei, județul Timiș, bărbatul plecase din România de peste 20 de ani. După decesul tatălui său, mama lui s-a mutat și ea în America.