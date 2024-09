Herb Baumeister, cunoscut sub numele de „criminalul Fox Hollow”, este suspectat că a ucis cel puțin 25 de persoane între sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990.

Baumeister, care a vânat în principal bărbați homosexuali din Westfield, o suburbie a Indianapolisului, a folosit terenul vast al fermei sale de 7 hectare pentru a ascunde rămășițele victimelor sale. Până acum, autoritățile au reușit să identifice nouă victime, dar identitatea altor patru persoane rămâne necunoscută.

Criminalul care i-a șocat pe oamenii legii

Linda Znachko, fondatoarea organizației He Knows Your Name, care se ocupă de identificarea persoanelor decedate în Indiana, a declarat pentru Fox News: „Complexitatea și cantitatea de rămășițe descoperite sunt fără precedent, comparabile doar cu cele de după atacurile din 11 septembrie.” Znachko a subliniat dificultățile întâmpinate în investigarea acestui caz, inclusiv resursele necesare pentru analiza patologică și testele ADN.

Crima a ieșit la iveală în 1994, când fiul adolescent al lui Baumeister a găsit un craniu uman pe proprietate. Inițial, familia a considerat că descoperirea era nevinovată, dar în cele din urmă poliția a percheziționat terenul și a găsit fragmente osoase, dinți și alte rămășițe umane.

După descoperirea macabră, Baumeister a fost arestat, dar eliberat pe cauțiune. În 1996, poliția l-a numit oficial suspect de crime în serie. Bărbatul a fugit în Canada, unde s-a sinucis. După moartea sa, autoritățile au continuat să investigheze proprietatea, găsind și alte resturi umane.

Victimele criminalului în serie

Cele nouă victime identificate până acum sunt Jeffrey Allen „Jeff” Jones, Allen Lee Livingston, Manuel Resendez, John Lee „Johnny” Bayer, Richard Douglas Hamilton Jr., Steven Spurlin Hale, Allen Wayne Broussard, Roger Allen Goodlet și Michael Frederick „Mike” Keirn. Săptămâna trecută, comunitatea a organizat o comemorare publică pentru aceste victime.

Deși Baumeister nu a fost niciodată acuzat oficial de crime și nu a recunoscut vreo vinovăție înainte de moartea sa, ancheta continuă pentru a aduce mai multe răspunsuri.