Generalul Mohammed al-Ghamari a fost ucis în ”valoroasa luptă împotriva Israelului”, a anunţat, joi, într-un comunicat, mişcarea huthi, care a lansat în ultimele luni drone către teritoriul israelian în semn de susţinere a mişcării islamiste palestiniene Hamas.

”Lupta cu inamicul israelian nu s-a terminat”, iar acesta ”va primi o pedeapsă descurajatoare pentru crimele pe care le-a comis”, ameninţă rebelii.

Ei precizează că liderul lor militar a fost ucis în acelaşi timp cu alţi ”însoţitori” ai acestuia şi fiul său în vârstă de 13 ani, fără să precizeze vreo dată.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat că generalul Mohammed al-Ghamari ”a murit din cauza rănilor” pe care le-a suferit într-un atac israelian în care a fost ucis, de asemenea, premierul huthi Ahmad Ghaleb al-Rahwi şi alţi aproximativ 12 oficiali - în august.

Ahmad Ghaleb al-Rawhi este oficialul politic huthi de cel mai înalt rang asasinat în raiduri desfăşurate de către Israel de la începutul Războiului în Fâşia Gaza, în octombrie 2023.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că generalul al-Ghamari era unul dintr-o ”serie de comandanţi terorişti care căutau să ne facă rău şi care au fost eliminaţi”.

”Îi vom elimina pe toţi”, ameninţă Netanyahu.