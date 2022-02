Informația este transmisă pe Twitter de jurnaliști din Ucraina. Pe lângă generalul cecen, în luptele din zona Gostomel, lângă Kiev, ar fi murit și membrii regimentului împreună cu care s-a deplasat în Ucraina pentru a-l ajuta pe Putin.

Ramzan Kadîrov, temutul conducător al Ceceniei, fidel lui Putin, s-a lăudat sâmbătă într-un videoclip postat online că unitățile sale se află în Ucraina.

Sute de ceceni au luptat și în 2014 în Donețk de partea rebelilor proruși. Kadîrov și-a exprimat un sprijin puternic pentru rebelii pro-Putin din estul Ucrainei și pentru anexarea Crimeei de către Rusia.

The Armed Forces of #Ukraine crushed a column of Kadyrovites. Magomed Tushaev was killed, head of the 141 motorised regiment of the Kadyrov guards | EMPR #russianinvasion #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/bGiJaqyEAY