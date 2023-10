Ameninţarea răspândirii focarului de ploşniţe din Franţa în reţeaua de transport public din Londra este "o adevărată sursă de îngrijorare", a anunțat primarul capitalei londoneze, Sadiq Khan.



Cazuri de ploşniţe au fost raportate în toată Franţa, multe fiind în Paris, metropolă conectată cu Londra prin linia ferată ce străbate tunelul din Canalul Mânecii.



Primarul Khan a declarat că Transport for London (TfL) ia măsuri pentru a preveni răspândirea insectelor în oraş prin serviciile de transport.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu ploșnițe din autobuzele din Londra sau din camerele de hotel din capitala Angliei.

Unii britanici se plâng de prezența ploșnițelor chiar în noile autobuze care circulă în Londra și cer curățenie în mijloacele de transport în comun: „Cum se pot menține curate autobuzele, trenurile de metrou sau măcar să fie fără ploșnițe?”.

The bedbugs debate. Look at this seat on a New Routemaster bus. What can be done to keep Buses, Tubes, DLR and Overground cleaner or at least bedbug free? #london #BedBugs pic.twitter.com/GsiLxBvuAH — Edward Adoo (@EdwardAdoo) October 12, 2023

"Aceasta este o adevarată sursă de îngrijorare. Oamenii sunt îngrijoraţi că aceste insecte din Paris cauzează o problemă în Londra", a declarat el site-ului web PoliticsJoe.



"Am fost în contact cu TfL săptămâna trecută şi în acest weekend. Luăm măsuri pentru a ne asigura că nu avem acele probleme şi în Londra, prin curăţarea constantă a metroului şi a autobuzelor noastre", a menţionat primarul Londrei, potrivit DPA, citată de agerpres.ro.



"Vorbim şi cu Eurostar", a adăugat el, referindu-se la operatorul serviciului feroviar din Canalul Mânecii care face legătura între Londra şi Paris.

Transport for London, responsabil pentru cea mai mare parte a rețelei de transport din Londra a anunțat că monitorizează situația după creșterea raportată a infestărilor cu ploșnițe peste Canal.

Mai ales că și un specialist în controlul dăunătorilor a avertizat că problema ploșnițelor este probabil la fel de gravă în Londra ca și în capitala Franței.

„Sunt expert în ploșnițe, problema este la fel de gravă în Londra ca și în Paris”, a spus David Cain, un microbiolog și fondator al Bed Bugs Ltd.

Acesta a avertizat că ploșnițele sunt deja în Marea Britanie: „Cred că, în prezent,există probabil un nivel similar de probleme generate de ploșnițe în Londra ca și în Paris”, scrie tabloidul britanic Daily Express.

Eurostar a declarat că a creat o "campanie de detectare preventivă" a ploşniţelor.



"Suprafeţele textile de pe toate trenurile noastre sunt curăţare temeinic în mod regulat şi aceasta implică injectarea şi extragerea de apă fierbinte la curăţare, care este foarte eficientă în eliminarea ploşniţelor.

Orice informaţii privind problemele de igienă sunt luate foarte în serios şi echipele noastre de curăţenie, pe lângă curăţenia obişnuită, vor dezinfecta un tren la cerere sau de îndată ce există cea mai mică îndoială. Am creat o campanie de detectare preventivă şi aceasta se va intensifica în săptămânile următoare", a indicat compania.

„Anul acesta a fost cel mai rău din ultimii 20, legat de ploșnițe. Este plin în estul Londrei”, potrivit serviciului de control al dăunătorilor și deratizare, dezinsecție.

@SkyNews this year has been the worst we have ever seen for bed bugs in the past 20 years. Its really bad acrosss East London #BedBugs #bedbuginfestation #london pic.twitter.com/Qc6dtqQ7Ox — EPB Pest Control (@EPBPestControl) October 6, 2023



FRANȚA ESTE DEJA INVADATĂ DE PLOȘNIȚE

Franța se confruntă cu o invazie masivă de ploșnițe. Peste 20 de școli sunt deja afectate de valul de ploșnițe, dintre care cel puțin 7 au fost închise. În plus, sunt afectați peste 1.500 de copii. Iar pe calea ferată, insectele parazite fac la fel de multe ravagii. Mai multe persoane au postat deja pe rețelele de socializare imagini cu ploșnițe în trenuri, pe scaune și banchete.

Haosul creat de invazia ploșnițelor este fără precedent. Insectele sunt prezente în instituții, mijloace de transport. Parazitul a invadat metroul din Paris, cinematografele, trenurile, școlile. Franța se confruntă cu acest val de ploșnițe cu numai un an înainte de organizarea Jocurilor Olimpice , unde sunt așteptate 16 milioane de persoane din toată lumea, notează France24.com.

Până în prezent, șapte școli au fost închise din cauza ploșnițelor în Franța, iar alte zece sunt afectate de insectele care terorizează francezii. Ministrul francez al Educației a declarat că peste 1.500 de elevi sunt afectați.

Ploșnițele acaparează și România - Patronul unui hotel, exasperat de invazie, cere ajutor

Un patron de hotel cu 20 de ani de experiență în industria ospitalității a cerut disperat ajutor pe grupul de Facebook "Hotelier în România", pentru a scăpa de o infestare de ploșnițe care a afectat una dintre camerele sale. Cu toată experiența sa, el a întâmpinat o problemă cruntă și a decis să se adreseze comunității online pentru a obține sfaturi și ajutor, relatează ziare.com.

În postarea sa, patronul de hotel a împărtășit frustrarea sa: "Sunt hotelier de 20 de ani. Până acum am reușit să previn infestarea cu ploșnițe de pat! De o lună am o cameră infestată (închisă) și nu reușesc să scap de ele. Peste 20 de litri de soluție specială contra lor. Tun de căldură cu care am făcut în cameră peste 60 de grade de peste 10 ori, a câte 2/3 ore. Firmă specializată de deratizare și tot nu reușesc să le eradichez! Ceva sfaturi mi-ar prinde bine. Merci!"

Reacția comunității de hotelieri și antreprenori din industria ospitalității nu a întârziat să apară. Unii membri ai grupului l-au îndrumat către firme specializate în combaterea infestațiilor, dar alții au împărtășit experiențele lor personale și sfaturi mai neconvenționale.

Unii hotelieri au sugerat o abordare drastică - să arunce tot din cameră, inclusiv mobilierul și parchetul. "Schimbare totală a inventarului din cameră. Începând cu mobilă, parchet sau mochetă, plinte, zugrăveli și apoi toate celelalte: saltea, paturi, tot tot până la prosoape. Așa am citit undeva cândva," a comentat un membru al grupului.

Alții au confirmat necesitatea unei astfel de abordări radicale. "Am avut și eu. A trebuit să scot patul, să îl arunc, noptiere, lenjerie, cuverturi. Deci aruncați tot din cameră că altfel nu scăpați de ele cu toată deratizarea," a scris altcineva.

Un alt membru al grupului a împărtășit experiența sa: "Nu mai aveți ce face! Trebuie schimbat tot mobilierul, mocheta, saltelele arse eventual și o mană de zugrăveală nouă! Eu am pățit-o."

Un alt hotelier a fost de acord: "Eu am aruncat tot! Inclusiv mobila, parchet. Tot! Glafuri schimbate, prize. Nu am reușit altfel, din păcate!"

Ploșnițele, extrem de greu de combătut

Ploșnițele sunt extrem de greu de combătut pentru că rezistă la insecticidele vândute populației și este nevoie de o intervenție specializată. Ploşniţele se hrănesc cu sânge înţepând oamenii, provocând mâncărime, dar de obicei nu provoacă alte probleme de sănătate. Insectele trăiesc adesea pe mobilier sau lenjerie de pat şi se pot răspândi pe haine sau bagaje.

O insectă cosmopolită prin excelență, notează cu umor presa franceză, ploșnița a revenit în ultimii ani în țările occidentale după creșterea călătoriilor turistice și a înmulțirea evenimentelor internaționale. Chiar și Săptămâna Modei de la Paris, care a durat până pe 3 octombrie, a stârnit speculații privind o răspândire globală a flagelului ploșnițelor.

Infestarea franceză a traversat deja și granițele. Autoritățile marocane au declarat o alertă sanitară după ce au găsit ploșnițe pe un feribot din Tanger, care venea din Marsilia. Algeria a anunțat „măsuri preventive” împotriva răspândirii ploșnițelor. Iar un pasager de pe Eurostar, trenul care face legătura între Londra și Paris, a publicat o serie de fotografii cu parazitul pe rețeaua X, fostă Twitter. Ceea ce a determinat urgent compania să anunțe măsuri de dezinfecție, scrie France24.com.