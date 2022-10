Coloana de fum gros și dens a fost vizibilă de la câțiva kilometri depărtare. Nu este prima oară când la această bază aeriană se aud explozii.

Cel puțin patru explozii s-au auzit în luna august, când guvernatorul regiunii a declarat că forțele antiaeriene ruse ar fi doborât o dronă ucraineană.

#war The area of the Belbek airbase in the village of Lyubimovka, Crimea, now. pic.twitter.com/mLxOJNTCn0