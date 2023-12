Patru persoane au fost rănite, dintre care una grav, miercuri seară, într-un atac armat pe o arteră comercială importantă din Bruxelles, a anunţat poliţia din capitala Belgiei. Potrivit primelor informații, autoritățile de la Bruxelles au precizat că nu este vorba despre un atac terorist. Totodată, întregul incident ar fi fost surprins de camerele de supraveghere ale unui centru comercial, ceea ce va ușura ancheta demarată de polițiști, scrie presa belgiană.

Autorul sau autorii atacului părăsiseră locul incidentului când poliţiştii au intervenit după ce au primit un apel în jurul orelor 19.30, ora locală, (18.30 GMT), a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei, Ilse Van de Keere, citată de agerpres.ro.

"Deocamdată, nu există niciun element care ar putea sugera că este vorba despre un act terorist", a anunțat Poliția.

Nu a fost precizată identitatea victimelor. Singurul detaliu dezvăluit public este că pentru unul dintre cei patru răniţi, prognosticul este grav, potrivit aceleiaşi surse citate de AFP.

Focurile de armă au trase pe Avenue de la Toison d'Or, o arteră comercială în general foarte circulată, în apropierea unui centru comercial care găzduieşte multe branduri importante. Galeria a fost evacuată, potrivit presei belgiene.

A fost instituit și un perimetru de securitate în zonă, iar traficul a fost parţial întrerupt pe artera respectivă.

