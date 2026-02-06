Imagini virale dintr-o spălătorie: un octogenar a pus pe fugă un hoț cu o pereche de blugi

Un incident ieșit din comun, surprins de camerele de supraveghere, a devenit rapid subiect de interes public după ce un bărbat de 84 de ani a reușit să alunge un hoț mascat folosindu-se de un obiect banal: o pereche de blugi.

Scenele au fost filmate într-o spălătorie publică și arată curajul bătrânului în situații limită.

Cum a acționat hoțul?

Fapta s-a petrecut în localitatea Maltby, din South Yorkshire, unde Ron Croker își spăla hainele când un individ a intrat brusc în incintă și i-a cerut bani. Deși atacatorul a încercat să-l intimideze, bătrânul a refuzat să-i înmâneze portofelul și nu s-a retras, în ciuda diferenței evidente de vârstă.

Imaginile surprind momentul în care hoțul încearcă să se apropie, iar octogenarul reacționează instinctiv. Cu o pereche de blugi în mână, acesta îl confruntă pe agresor, strigând să fie lăsat în pace și împingându-l spre ieșire. Lovitura neașteptată cu hainele și atitudinea fermă l-au dezorientat pe suspect, care a renunțat rapid și a fugit din spălătorie.

Ulterior, Ron Croker a declarat că gestul său a fost motivat de principiile după care a trăit o viață întreagă. „Am muncit toată viața pentru banii mei și nu aveam de gând să îi dau”, a spus acesta pentru BBC.

Autoritățile au intervenit după incident, iar poliția a anunțat că un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativă de jaf. Ancheta continuă, însă cazul a devenit deja un exemplu de curaj și reacție surprinzătoare în fața pericolului.