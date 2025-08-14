Cum s-a produs incidentul?

Madia Kauser se plimba alături de soțul său, Wasim Khan, și cei doi copii ai lor, când a auzit trosnetul care anunța ruperea crăcii. Într-o fracțiune de secundă, a împins căruciorul în care se afla fetița, reușind să o salveze, însă nu a mai avut timp să se ferească.

În acel moment, Wasim, care se juca fotbal cu fiul lor de nouă ani la câțiva metri distanță, a văzut scena cu ochii lui. „Am auzit zgomotul și apoi craca a căzut. Nu era vânt, nu era nimic neobișnuit. Madia a fost lovită direct, iar greutatea copacului a apăsat pe spatele ei. Am fugit imediat spre ea, încă respira, încercam să o ajut”, a povestit acesta cu durere pentru presa britanică.

Bărbatul, răvășit de pierderea soției, a descris-o drept „o persoană minunată, loială și iubită de toți, dar mai ales de copiii ei”.

Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă rănile suferite au fost fatale. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.