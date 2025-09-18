În Franţa, sindicatele au îndemnat, astăzi, la o zi de grevă generală şi manifestaţii de protest, la nivel naţional.

Va fi perturbată circulaţia trenurilor şi a transportului în comun local din Paris şi din alte oraşe mari.

Traficul aerian nu este afectat de grevă, însă cei care vor sosi, astăzi, pe aeroporturile franceze, vor ajunge mai greu în oraşe, pentru că circulaţia trenurilor şi a autobuzelor de legătură este redusă la minimum.

Nu doar transporturile vor fi afectate de grevă, ci şi educaţia naţională, o parte din sistemul medical, farmaciile, sistemul energetic, instituţiile administrative.

Lista nemulţumirilor sindicatelor este lungă. Renunţarea la austeritatea bugetară, abrogarea reformei pensiilor, prin care vârsta de pensionare a crescut de la 62 la 64 de ani, mai multă justiţie fiscală.

Cel puţin 500.000 de oameni vor ieşi în stradă, anticipează autorităţile, care au luat măsuri întărite de securitate pentru a preveni episoade violente, precum cele de săptămâna trecută.