Proprietarii camerei video se aflau în vacanță când au fost păgubiți de Papagalul kea. Aceștia lăsaseră camera deschisă tocmai pentru a surprinde păsările din zonă care îi vizitau des la cabană.

După ce a furat camera cu ciocul, "vloggerul" înaripat a reușit să surprindă cadre cu peisaje spectaculoase. Hoțul s-a dat, însă, de gol cu un prim-plan în obiectiv.

Fiul familiei păgubite a fost cel care a reușit să recupereze camera abandonată printre stânci.

