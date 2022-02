Armata ucraineană susține că forțe rusești de ocupație au tras într-un sat din regiunea Luhansk. Astfel de incidente au avut loc de mai multe ori în ultimii 8 ani, dar acesta are loc după ce Rusia a masat peste 100.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei.

"Satul Stanița

Kievul a publicat imagini cu grădinița bombardată în satul Stanița, aflat sub controlul Kievului, dar chiar lângă frontul conflictului cu separatiștii.

Doi adulți ar fi fost răniți de șocul exploziilor.

"Cu un cinism deosebit, trupele rusești de ocupație au bombardat satul Stanița din regiunea Luhansk. Ca urmare a utilizării de artilerie grea de către teroriști, obuzele au lovit clădirea grădiniței”, a acuzat armata ucraineană.

⚡️Kindergarten in Stanytsya Luhanska right now. Direct artillery hit. Children were there. Waiting confirmation about two adults with contusion, 4 kids injured. pic.twitter.com/KGyGmYIL4V