Răniții au fost transferați la spitalele din apropiere, a spus polițistul, adăugând că numărul victimelor ar putea crește, potrivit presei locale.

🚨BREAKING: EXPLOSIVES FACTORY EXPLODES: 9 DEAD



An explosion early Sunday at a military explosives manufacturing plant in Nagpur, near Mumbai, Central India, has left 9 people dead and numerous injured.



Local authorities and emergency services are on-site, with investigations…