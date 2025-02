Primele surse citate de BFM TV au indicat faptul că ar fi fost vorba de două cocktailuri Molotov, însă poliția a precizat că „noțiunea de cocktail Molotov nu pare a fi cea corectă în acest stadiu”.

Nu s-au înregistrat răniți, iar personalul din interiorul consulatului a fost temporar izolat, a mai precizat sursa citată.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat presei de stat că incidentul are caracteristicile unui „atac terorist” și a cerut autorităților franceze o anchetă aprofundată.

#BREAKING : 3 explosive devices thrown at Russian consulate in Marseille, one of which failed to explode#Explosion #RussianConsulate #Marseille #France pic.twitter.com/MobXRig3Dt